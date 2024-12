NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 12000 auf 13500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Briten sind in dem am Dienstag vorliegenden Finanzwerte-Branchenausblick der Analystin Angeliki Bairaktari der favorisierte Börsenbetreiber. Sie stehen zudem bereits auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank. Bairaktari geht davon aus, dass die LSE nun von der abgeschlossenen Integration von Refinitiv profitiert - wie auch die Euronext (ebenfalls "Overweight") von der Borsa Italiana./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B0SWJX34