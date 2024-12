DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

* Auslieferung der neuen Aktien und Handelsbeginn auf den 12. Dezember 2024 geplant

* Kapitalstruktur und Gruppenliquidität deutlich gestärkt

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG ("Peach Property Group" oder die "Gesellschaft") gibt die erfolgreiche Durchführung der von den Aktionären an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2024 beschlossenen ordentlichen Kapitalerhöhung bekannt.

Die Gesellschaft hat in der Zeit vom 29. November 2024 bis zum 5. Dezember 2024 einen Bezugsrechtshandel durchgeführt. Nahezu sämtliche Bezugsrechte wurden während der bis gestern 9. Dezember 2024, 12.00 Uhr MEZ laufenden Bezugsrechtsperiode ausgeübt. Die wenigen Bezugsrechte, die während der Bezugsrechtsperiode nicht ausgeübt oder gehandelt wurden, entfielen entschädigungslos. Anschliessend wurden diejenigen Aktien, für welche keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, gemäss der Regelungen im Prospekt sowie den entsprechenden Backstop-Vereinbarungen bestehenden Aktionären zugeteilt, welche sich zu einem Backstop verpflichtet hatten.

Am Mittwoch, 11. Dezember 2024, wird der Verwaltungsrat die Kapitalerhöhung beim Handelsregisteramt zur Eintragung anmelden. Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister wird das heute eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 22'670'918 um CHF 22'729'450 auf CHF 45'400'368 erhöht. Dies erfolgt durch Ausgabe von neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 pro Aktie. Die Ausgabe der 22'729'450 neuen Aktien erfolgt zum Betrag von CHF 5.00 je Aktie, damit beläuft sich das Transaktionsvolumen auf insgesamt CHF 113'647'250.

Mit der am 12. Dezember 2024 geplanten Kotierung der neuen Aktien geht ein Wechsel des regulatorischen Standards vom International Reporting Standard zum Standard für Immobiliengesellschaften einher. Auslieferung der neuen Aktien und Beginn des Handels erfolgen planmässig ebenfalls am 12. Dezember 2024.

Gerald Klinck, CEO Peach Property Group: "Der erfolgreiche Abschluss und die positive Marktresonanz auf unserer Kapitalerhöhung sind ein grosser Vertrauensbeweis der Aktionäre in das Unternehmen und unser weiterentwickeltes Geschäftsmodell. Die annähernd hundertprozentige Ausübungsquote der Bezugsrechte zeigt, dass die Investoren unsere neue Strategie positiv annehmen und von einer erfolgreichen Zukunft der Peach Property Group überzeugt sind. Mit den Zuflüssen aus der Kapitalerhöhung stärken wir konsequent unsere Kapitalstruktur sowie Gruppenliquidität und senken die Nettoverschuldung. Gleichzeitig eröffnen wir uns mit dem verbesserten Finanzprofil Freiräume im Zuge der anstehenden Refinanzierung in 2025 und für Investitionen in das bestehende Portfolio, um weiter organisch zu wachsen."

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

