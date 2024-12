BERLIN/DUBAI (dpa-AFX) - Die Delivery-Hero-Tochter Talabat hat am Dienstag den größten Börsengang ihrer Branche in diesem Jahr hingelegt. Die Talabat-Aktie legte zum Handelsbeginn an der Börse in Dubai um 7,5 Prozent auf 1,72 Dirham zu (0,44 Euro). Zuletzt notierten die Papiere noch 3,75 Prozent über dem Angebotspreis von 1,60 Dirham. Dank des Kursanstiegs erreichte Talabat eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 10,3 Milliarden Euro.

Der Delivery-Hero-Konzern hatte umgerechnet knapp zwei Milliarden Euro mit dem offerierten Anteil von 20 Prozent an Talabat hereingeholt. Ursprünglich wollte der Berliner Essenslieferdienst 15 Prozent an seiner lukrativen Nahost-Tochter am Markt anbieten. Laut Bloomberg-Daten war der Börsengang der größte in der Region im Jahr 2024.

Talabat ist unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar und in Ägypten aktiv und liefert Essen und Alltagsgegenstände aus. 2023 verzeichnete das Geschäft einen Bruttowarenwert (GMV) von mehr als fünf Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2024 legte dieser Wert um mehr als ein Fünftel zu. Vom Bruttowarenwert blieben mehr als sechs Prozent als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda-Marge) hängen./ngu/tav/mis