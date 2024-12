Die BioNTech-Aktie zeigt sich weiter von ihrer freundlichen Seite. Aktuell notiert sie bei 120,82 US$ und damit in Reichweite zum Jahreshoch. Packt das Papier der Mainzer Biotech-Schmiede den kleinen Kurssprung noch? Kommt gar eine große Jahresendrallye? Ermutigende Studiendaten Wieder eine kleine Bestätigung für die Krebs-Forschung: Vor wenigen Tagen hat BioNTech mit seinem Partner Duality Bio beim ESMO-Kongress Asia in Shanghai positive Studiendaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...