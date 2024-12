Moskau - Im russischen Nischni Nowgorod ist ein Mann mit russischer und deutscher Staatsbürgerschaft festgenommen worden. Ihm werde Sabotage vorgeworfen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB.Er soll demnach Teil einer Gruppe sein, die einen "Sabotageakt" auf eine Eisenbahnstrecke vorbereitet haben soll. Bei dem Deutsch-Russen seien ein einsatzbereiter improvisierter Sprengsatz und Kommunikationsmittel gefunden und beschlagnahmt worden, hieß es. Er soll zudem angeblich Mitglied einer neonazistischen Gruppierung sein und "mit einem Vertreter der ukrainischen Geheimdienste" in Verbindung gestanden haben.Zuletzt hatte es vermehrt Berichte über Festnahmen von Ausländern in Russland im Zusammenhang mit Sabotagevorwürfen gegeben.