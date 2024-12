HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx vor einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 91,10 Euro belassen. Analyst Michael Huttner rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der Vorstellung eines Dreijahresplans und Leitplanken für die Dividende. Er geht davon aus, dass der Plan attraktive Wachstumsziele für Rendite und Gewinn mit sich bringt. Bezüglich der Dividende erwartet er eine Verbesserung der Ausschüttungsquote auf 40 bis 50 Prozent./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TLX1005