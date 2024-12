Wallisellen - Matthias Wick ist neuer Chief Technology Officer (CTO) von Cisco Schweiz. Er verantwortet strategische Technologieentscheidungen für den Schweizer Markt und koordiniert alle Aktivitäten für den erfolgreichen Technologieeinsatz bei Kundenprojekten. In seiner neuen Rolle wir er Kunden in der gesamten Schweiz helfen, mit Hilfe von Cisco Technologien in den Bereichen KI, Netzwerk und Cybersecurity ihre Geschäftsziele noch effizienter zu ...

