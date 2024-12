Die Airbus SE verzeichnet bedeutende geschäftliche Entwicklungen, die sich auf den Aktienkurs auswirken. Der Luftfahrtkonzern sicherte sich einen weiteren Großauftrag von Air India über 100 Flugzeuge, wodurch sich der Gesamtauftragsbestand der indischen Fluggesellschaft auf beeindruckende 344 Maschinen erhöht. Sechs A350-900 wurden bereits ausgeliefert. An der Börse bewegte sich die Aktie zuletzt bei 157,00 EUR, was etwa 9 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 172,82 EUR liegt. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider, mit einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 15,69 Milliarden EUR.

Intensiviertes Aktienrückkaufprogramm

Im Rahmen des zweiten Aktienrückkaufprogramms erwarb Airbus in der ersten Dezemberwoche insgesamt 264.940 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 152,96 EUR. Diese Maßnahme, die zur Unterstützung künftiger Mitarbeiteraktien und aktienbasierter Vergütungspläne dient, wurde von den Aktionären auf der Hauptversammlung genehmigt und unterstreicht das Vertrauen des Managements in die weitere Unternehmensentwicklung.

Anzeige

Airbus-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Airbus-Analyse vom 10. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Airbus-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Airbus-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...