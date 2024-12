FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.12.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BT GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 190 PENCE - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 470 (430) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1440 (1360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 510 (475) PENCE - 'BUY' - CITI ADDS 3I, ARCELOR AND NATWEST TO 'FOCUS LIST EUROPE' - DAVY RAISES MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 365 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES COMPASS GROUP TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLOBALDATA PRICE TARGET TO 228 (250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 42 (47) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVACTA GROUP TO 'HOLD' (SELL) - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IHG TARGET TO 8300 (7100) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1184 (1052) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1184 (1052) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 815 (745) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 815 (745) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WPP PRICE TARGET TO 1035 (926) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1240 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 515 (560) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 269 (274) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 630 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 44 (47) EUR - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 500 (410) PENCE - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND TO 'BUY' - PRICE TARGET 500 PENCE - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2710 (2690) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 870 (860) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 92 (91) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 153 (156) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 155 (161) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6900 (7300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1355 (1465) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 300 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 380 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TO 'NEUTRAL' (OW) - PRICE TARGET 226 (235) PENCE - JPMORGAN CUTS NINETY ONE TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 159 (165) PENCE - JPMORGAN CUTS SCHRODERS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 353 (407) PENCE - JPMORGAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 950 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 680 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES CVC AND PARTNERS GROUP ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES ST JAMES'S PLACE AS SECTOR-'TOP-PICK' ON 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 435 (392) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2645(2552)P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13500 (12000) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 272 (263) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PETERSHILL PARTNERS TARGET TO 357 (278) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 173 (171) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1250 (1030) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1250 (1030) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNITE GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1070 (1100) PENCE - RBC RAISES HIKMA TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 2375 PENCE - STIFEL RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 500 (430) PENCE - 'HOLD'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob