Paris (ots/PRNewswire) -Während der Markt für Elektrofahrzeuge an Dynamik gewinnt, sind Garantie und Kundendienst zu den Hauptanliegen europäischer Verbraucher geworden, die über den Umstieg auf Elektrofahrzeuge nachdenken. VinFast hat dies erkannt und einer herausragenden Kundenfreundlichkeit Priorität eingeräumt, um sein langfristiges Engagement außerhalb Vietnams zu festigen.Weltweit begrüßen Automobilkäufer zunehmend die elektrische Zukunft. Eine von Urban Science in Auftrag gegebene Harris-Umfrage-Studie ergab, dass Elektrofahrzeuge als die bedeutendste Kraft gelten, die die Automobilindustrie prägt. Darüber hinaus sieht ein großer Prozentsatz der Umfrageteilnehmer (69 Prozent im Vereinigten Königreich und 62 Prozent in Deutschland) immer noch den Wert des Besitzes eines Privatfahrzeugs.Regierungen auf der ganzen Welt fördern aktiv die Einführung von Elektrofahrzeugen. Infolgedessen wird erwartet, dass Elektrofahrzeuge den europäischen Markt dominieren und bis 2032 bereits 71 Prozent des Umsatzes ausmachen werden. Die Hersteller reagieren, indem sie die Produktion von Elektrofahrzeugen steigern und neue, günstigere Modelle entwickeln.In dieser sich schnell entwickelnden Landschaft erweist sich der Kundendienst als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal für Hersteller von Elektrofahrzeugen. Durch die Priorisierung der Kundenzufriedenheit und das Angebot umfassender Garantien können Unternehmen Vertrauen und Loyalität bei den Besitzern von Elektrofahrzeugen aufbauen.VinFast hat dabei einen neuen Standard für Kundendienst und Garantien in der Elektrofahrzeugbranche gesetzt. Während die meisten Hersteller eine 8-jährige Batteriegarantie anbieten, hat VinFast mit einer zehnjährigen Batteriegarantie ohne Kilometerbegrenzung für seine Modelle einen mutigen Schritt nach vorne gemacht. Diese außergewöhnliche Abdeckung wird durch eine Zehnjahres-/200.000-km-Fahrzeuggarantie für den D-Segment-VF 8 ergänzt.Die neu eingeführte VinFast VF 6-Reihe, deren Preis 33.990 € für die Eco-Version und 37.990 € für die Plus-Version beträgt, profitiert ebenfalls von der außergewöhnlichen After-Sales-Politik von VinFast. Dazu gehört ein erstklassiges Garantiepaket für sieben Jahre oder 160.000 km. Dieses Bekenntnis zur Langlebigkeit zielt darauf ab, potenzielle Käufer vom langfristigen Wert und der Leistung ihrer Elektrofahrzeuginvestition zu überzeugen.Über eine lange Garantiezeit hinaus ist ein außergewöhnlicher Kundendienst im heutigen wettbewerbsintensiven Markt für Elektrofahrzeuge von entscheidender Bedeutung. Während die Elektrofahrzeugtechnologie rasche Fortschritte macht, entwickeln sich die unterstützende Infrastruktur und das Fachwissen noch weiter. Für viele potenzielle Käufer bleiben Bedenken hinsichtlich spezialisierter Techniker und möglicher Lieferverzögerungen ein großes Hindernis.Deshalb ist eine umfassende After-Sales-Unterstützung so wichtig. Es geht darum, Vertrauen und Loyalität aufzubauen, indem man zeigt, dass der Besitz eines Elektrofahrzeugs sowohl praktikabel als auch bequem ist. Ein aktueller Bericht von Deloitte unterstreicht diesen Trend und stellt fest, dass Automobilhersteller innovative Servicemodelle wie mobile Serviceeinheiten und Over-the-Air-Softwareaktualisierungen erkunden, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Servicebereitstellung zu optimieren. Mehrere Marken, darunter VinFast, verfolgen diese Strategien.VinFast legt großen Wert auf den Kundenkomfort mit einer Pannenhilfe rund um die Uhr, mobilen Technikern und Over-the-Air-Updates. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Mobivia für den Zugang zu 1.200 Servicezentren in Frankreich und Deutschland und mit Bosch für den Zugang zu 700.000 Ladepunkten in 30 europäischen Ländern eingegangen.Beispielsweise wurde das erste internationale Angebot von VinFast, der VF 8 SUV, von Erst-Käufern weltweit insbesondere aufgrund der Reaktionsfähigkeit des Unternehmens auf Feedback, des kundenorientierten Ansatzes und der Over-the-Air-Updates positiv aufgenommen.Dieser vielschichtige Ansatz, der eine starke Marke, umfassende Kundendienste und strategische Partnerschaften kombiniert, zeigt das Engagement von VinFast, ein nahtloses sowie angenehmes Erlebnis beim Besitz von Elektrofahrzeugen zu bieten.Über VinFastVinFast - ein Mitglied der Vingroup - treibt die Bewegung der globalen Revolution intelligenter Elektrofahrzeuge voran. VinFast wurde 2017 gegründet und besitzt einen global skalierbaren, hochmodernen Automobilfertigungskomplex mit bis zu 90 Prozent Automatisierung in Hai Phong, Vietnam. VinFast ist der Mission einer nachhaltigen Zukunft für alle stark verpflichtet und entwickelt ständig Innovationen, um qualitativ hochwertige Produkte, fortschrittliche intelligente Dienste, nahtlose Kundenerlebnisse und Preisstrategien für alle anzubieten und globale Kunden zu inspirieren, gemeinsam eine Zukunft der intelligenten und nachhaltigen Mobilität zu schaffen. 