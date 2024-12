FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Das Brustkrebs-Mittel Kisqali, welches die US-Gesundheitsbehörde FDA im September zugelassen habe, sei einer der wichtigsten Faktoren für den mittelfristigen Ausblick des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daten einer externen Umfrage interpretiert er in diesem Zusammenhang als moderat positiv für die Aktie./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 08:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012005267