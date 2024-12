Continental trennt sich von seinem Automobilgeschäft via Spin-off. Die Aktionäre erhalten also eine noch zu bestimmende Anzahl an Aktien des ausgegliederten Unternehmens und können dann diese neue Aktie (Name n och nicht bekannt) behalten oder verkaufen. Die genauen Pläne will Vorstandschef Nikolai Setzer dem Aufsichtsrat im März 2025 vorlegen. Anschließend muss die Hauptversammlung am 25. April der Transaktion zustimmen.

