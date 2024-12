© Foto: picture alliance / imageBROKER | Logo Factory

MicroStrategy hat den fünften Monat in Folge Milliarden an US-Dollar für weitere Bitcoin ausgegeben. Der Gesamtbestand des Unternehmens ist nun mehr wert als Nvidias Cashreserven. MicroStrategy hat am Montag bekanntgegeben, dass es in der vergangenen Woche für weitere 2,1 Milliarden US-Dollar Bitcoin gekauft hat. Um diesen Kauf zu finanzieren, hat das Unternehmen zwischen dem 2. und 8. Dezember insgesamt 5.418.449 Aktien verkauft. Durch den letzten Kauf hat sich MicroStrategys Gesamtbestand auf 423.650 Bitcoin erhöht - das sind mehr als 2 Prozent der gesamten ausstehenden Bitcoin-Menge. Der Bitcoin-Player hat die 21.550 weiteren Bitcoin für einen Durchschnittspreis von 98.783 US-Dollar …