Die Deutsche Telekom verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil am Bonner Telekommunikationskonzern auf 5,05 Prozent aufgestockt. Diese Steigerung setzt sich aus 4,92 Prozent direkter Stimmrechte und weiteren 0,13 Prozent durch Finanzinstrumente zusammen. Die vorherige Meldung hatte noch einen Gesamtanteil von 4,83 Prozent ausgewiesen, was die wachsende Bedeutung des amerikanischen Investors für die Telekom unterstreicht.

Aktuelle Kursentwicklung

Im XETRA-Handel zeigt sich die T-Aktie am heutigen Handelstag leicht schwächer und notiert bei 29,84 Euro, was einem Rückgang von 0,4 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bewegt sich die Aktie weiterhin in der Nähe ihres jüngsten 52-Wochen-Hochs von 30,78 Euro, das erst vor wenigen Tagen erreicht wurde. Analysten bleiben für die weitere Entwicklung optimistisch und sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 36,36 Euro.

