Eine Klage der Musikindustrie könnte das Internet Archive finanziell ruinieren. Eine Gruppe von Musikern fordert jetzt ein Einlenken - und verlangt gleichzeitig mehr Geld von Streaming-Diensten wie Spotify. In einem offenen Brief haben sich mehr als 350 Musiker:innen an die Musikindustrie gewandt. In dem Schreiben fordern sie, die von den Konzernen Sony Music Entertainment und Universal Music Group eingereichte Klage gegen das Internet Archive zurückzuziehen. ...

