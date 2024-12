München (ots) -Es rummst rekordverdächtig in der 3. Liga: nach Haching, RW Essen, Aue sind es mit Osnabrück jetzt schon 4 Trainerentlassungen in den letzten 10 Tagen. In Aue wird an einer raschen Lösung gearbeitet. "Wir sind auf dem finalen Weg und hoffen, zeitnah eine Bekanntgabe machen zu können", verriet Erzgebirge-Geschäftsführer Matthias Heidrich im aktuellen MagentaSport-Podcast "4zu3" zur Nachfolge des entlassenen Pavel Dotchev. Heidrich verteidigte erneut die Dotchev-Demission als "konsequent". Aue hatte den Aufstieg als Saisonziel proklamiert. Vor dem Spiel in Sandhausen (Samstag, ab 13.30 Uhr live) ist Erzgebirge trotz 4 Auftaktsiegen nur noch Zwölfter. "Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Triffst du die Entscheidung im Winter, heißt es, warum nicht 2 Monate früher. Wartest du bis Februar oder März, verlierst du wertvolle Zeit für die Planung der neuen Saison." Das Anforderungsprofil an den neuen Trainer lautet, so Heidrich: "Der Bezug zur Region ist wichtig und diese Liga zu kennen - das werden die entscheidenden Faktoren sein." Sollte bis zum letzten Spiel in 2024 gegen den TSV 1860 München (21.12., live ab 13.30 Uhr) noch kein neuer Trainer fix sein, will Heidrich vorrübergehend selbst das Kommando übernehmen.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen aus der neuen 4zu3-Podcast-Folge "Essen ist fertig" - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es bereits am Freitag mit dem Tipico Topspiel Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim - live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport. Den kompletten Samstag gibt's ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel. Am Sonntag startet Tabellenführer Energie Cottbus ab 13.15 Uhr EXKLUSIV mit dem Kracher gegen Hansa Rostock"Mit der Entscheidung haben wir uns wichtige Zeit gesichert" - Heidrich über die frühzeitige Entlassung von Pavel DotchevMatthias Heidrich, Geschäftsführer Sport von Erzgebirge Aue, über die Wucht, die die frühzeitige Entlassung von Pavel Dotchev im Umfeld ausgelöst hat: "Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Triffst du die Entscheidung im Winter, heißt es, warum nicht 2 Monate früher - gerade mit der bevorstehenden Wechselperiode. Wartest du bis Februar oder März, verlierst du wertvolle Zeit für die Planung der neuen Saison. Wir müssen frühzeitig handeln, um die Spieler, von denen wir überzeugt sind, für das Erzgebirge zu begeistern. Sonst verlieren wir im Konkurrenzkampf mit anderen Drittligisten. Mit der Entscheidung haben wir uns wichtige Zeit gesichert, auch wenn der Zeitpunkt angesichts der tabellarischen Situation diskutiert werden kann."Hier der Clip zur Aussage: https://cloud.thinxpool.de/s/ZtyLjHRnQbZtwHK/download/Heidrich.mp4Matthias Heidrich über die frühzeitige Entlassung von Pavel Dotchev (letzten 12 Spielen nur 11 Punkte): "Am Ende der letzten Saison hat nicht viel zum Aufstieg gefehlt und daraus hat sich eine gewisse Erwartungshaltung entwickelt. Diese Erwartungen konnten wir zu Beginn der Saison sehr gut erfüllen. Das ist uns deutlich besser gelungen als im mittleren Teil der Saison, speziell nach der ersten Länderspielpause."Heidrich über Dotchevs Nachfolger: "Bezug zur Region und Erfahrung in dieser Liga sind entscheidende Faktoren"Zur Frage, ob der Nachfolger jemand sein muss, der die Region kennt und sich mit dem Verein identifizieren kann: "Man muss das Erzgebirge schon ein Stück weit fühlen können und eine Verbindung zu den Menschen herstellen. Ich glaube, wenn es gelingt, die Erzgebirger auf seine Seite zu ziehen, dann wird die Arbeit hier deutlich einfacher. Der Bezug zur Region ist wichtig, ebenso wie die Fähigkeit, diese Liga mit all ihren Unwägbarkeiten und den Phasen, die man während einer Saison durchstehen muss, zu verstehen. Das werden entscheidende Faktoren bei der Auswahl des neuen Trainers sein."Zum aktuellen Stand bei der Suche nach einem Trainerkandidaten: "So viel können wir schon sagen: Wir befinden uns auf dem finalen Weg und hoffen, zeitnah eine Bekanntgabe machen zu können. Wir brauchen Klarheit in der Personalie, wer ab dem 2. Januar übernimmt. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass wir die Chance haben, die Saison positiv abzuschließen."Die komplette Folge 4zu3 "Essen ist fertig" (mit Matthias Heidrich) gibt es hier: https://4zu3.podigee.io/65-essen-ist-fertig-mit-matthias-heidrichStimmen vor dem Spiel gegen Ingolstadt: Matthias Heidrich, Aues Geschäftsführer Sport, über die Dotchev- Nachfolge und ihn als mögliche Interimslösung, falls bis zum letzten Heimspiel gegen den TSV 1860 München (21.12., live ab 13.30 Uhr) noch kein neuer Trainer fix sein sollte: "Es wird wahrscheinlich so sein, weil wir am Ende jemanden mit einer Pro-Lizenz melden müssen. Die habe ich dann. Deswegen werden wir das im letzten Spiel zuhause gegen Sechzig München wahrscheinlich so regeln und dann ab Januar mit einem neuen Trainer starten."Die 3. Liga live bei MagentaSport18. 