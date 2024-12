Xiaomi hat einen nahezu perfekten Einstieg in den Automarkt hingelegt. Seit dem Verkaufsstart des bisher einzigen Modells SU7 im März 2024 ist die Aktie um über 90 Prozent gestiegen. Jüngst wurde die Auslieferungsprognose für 2024 von ursprünglich 100.000 auf 130.000 Fahrzeuge angehoben. Kein Wunder, dass bereits das nächste Modell bereitsteht.Am Montag präsentierte Xiaomi-Gründer Lei Jun in einem Weibo-Post den neuen Xiaomi-SUV YU7. Am Dienstag lieferte der CEO auf der chinesischen Social-Media-Plattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...