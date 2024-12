Der Spezialist für Fernwartungs-Software will anorganisch wachsen und kündigt dafür seine bislang größte Übernahme an. Investoren des MDAX-Mitglieds reagieren allerdings besorgt auf den Vorstoß und schicken die Anteilsscheine deutlich in den Keller. Zurecht? Das MDAX-Mitglied Teamviewer will 1E, einen Anbieter von Digital-Employee-Experience-(DEX)-Software, übernehmen. Das britische Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz der Private-Equity-Gesellschaft Carlyle. Auf so genannter "cash and ...

Den vollständigen Artikel lesen ...