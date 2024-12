Sempergreen vertreibt künftig europaweit PV-Module von Over Easy Solar. Die vertikalen bifazialen Module sind für die Kombination mit Gründächern konzipiert. Die niederländische Sempergreen ist eine Partnerschaft mit Over Easy Solar über PV-Module für Gründächer eingegangen. Es geht um den Vertrieb der PV-Module des norwegischen Unternehmens. Die vertikalen bifazialen Module von Over Easy Solar seien speziell für eine effiziente Kombination mit Gründächern gedacht. Sempergreen selbst sei ein Anbieter ...

