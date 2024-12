DJ BP bittet ADS-Inhaber im Ablehnung des Mini-Tender-Angebots von TRC

Von Ian Walker

DOW JONES--Der Energiekonzern BP hat die Besitzer seiner US-Hinterlegungsscheine gebeten, eine abgezinste und unaufgeforderte Mini-Offerte der Investmentgesellschaft TRC Capital zum Kauf seiner "American Depository Shares" (ADS) abzulehnen.

Wie BP mitteilte, hat TRC am 19. November angeboten, bis zu 4 Millionen ADS zu einem Stückpreis von 27,95 Dollar zu kaufen, was einem Abschlag von 5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 29,42 Dollar am Vortag entsprach. Die ADR stehen für 24 Millionen Stammaktien bzw. 0,1 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von BP.

Der Konzern erklärte, dass er weder mit TRC noch mit dem Übernahmeangebot in Verbindung stehe und dass die Offerte auch nicht mit seinem eigenen Aktienrückkaufprogramm zusammenhänge.

Die Aktie notiert am späten Nachmittag in London 0,5 Prozent im Plus bei 395,65 Pence, hat im bisherigen Jahresverlauf aber um 15 Prozent nachgegeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2024 11:12 ET (16:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.