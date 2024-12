Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.329,16 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Die größten Kursverluste gab es kurz vor Handelsschluss bei den Papieren von Siemens Energy mit über drei Prozent im Minus, direkt hintern den Werten von Beiersdorf und Rheinmetall. An der Spitze der Kursliste konnten die Aktien von Sartorius über sechs Prozent zulegen, direkt vor denen von Qiagen und Siemens Healthineers.Marktbeobachtern zufolge sind prognostizierte Kursrücksetzer unter anderem deshalb ausgeblieben, weil weitere Impulse aus den USA erwartet werden. Darum bleiben neue Rekorde in Reichweite.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0505 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9519 Euro zu haben.Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.690 US-Dollar gezahlt (+1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 82,32 Euro pro Gramm.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 72,66 US-Dollar, das waren 52 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.