DOW JONES--BMW stellt die Weichen für einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Wie der Autokonzern mitteilte, wird Chefkontrolleur Norbert Reithofer nach zwei Amtszeiten bei der Hauptversammlung im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren. Der Aufsichtsrat habe in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, den Aktionären den ehemaligen Finanzvorstand des Konzerns, Nicolas Peter, zur Wahl in das Gremium vorzuschlagen. Der Aufsichtsrat unterstütze zudem den Vorschlag, Peter nach der Hauptversammlung 2025 auch zu seinem neuen Vorsitzenden zu wählen.

Peter war von Januar 2017 bis Mai 2023 Mitglied des Vorstands der BMW AG. Seitdem hatte er keine Funktion im Konzern inne und wird daher im Mai 2025 eine zweijährige Cooling-off-Periode gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex durchlaufen haben.

Aktuell ist der Manager Mitglied in zwei Aufsichtsgremien außerhalb der BMW Group, bei der Kion Group, wo er auch Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist, und bei dem französischen Automobilzulieferer Forvia. Zudem ist er Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex.

December 10, 2024 11:25 ET (16:25 GMT)

