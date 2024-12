Die Bewertungsagentur Moody's hat ihre Einschätzung für den deutschen Sportartikelhersteller Adidas deutlich verbessert und den Ausblick von negativ auf stabil angehoben. Diese positive Entwicklung basiert auf der kontinuierlichen Verbesserung der Geschäftszahlen des Unternehmens bis September 2024, nachdem das Jahr 2023 noch von erheblichen Herausforderungen geprägt war. Das Langfristrating wurde bei A3 bestätigt, während das Kurzfristrating weiterhin bei Prime-2 liegt.

Positive Marktreaktion

Die Börse reagierte prompt auf diese erfreuliche Nachricht. An der Börse zeigte sich die positive Stimmung durch einen Kursanstieg der Adidas-Aktie um 0,80 Prozent auf 239,50 Euro. Die Ratingagentur geht davon aus, dass sich die Finanzkennzahlen des Sportartikelherstellers in den kommenden zwölf bis 18 Monaten weiter verbessern werden, was das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.

