Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -BENGALURU, Indien, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ - Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) gab heute den Abschluss eines Dreijahresvertrags mit Vodafone Idea Limited ("VIL"), einem führenden Telekommunikationsdienstleister in Indien, über die Lieferung seiner branchenführenden TJ1400- und TJ1600-Paket- und optischen Übertragungsprodukte bekannt, um die Backhaul-Kapazität von Vodafone Idea zu erhöhen und die Netzwerkleistung in mehreren Telekommunikationskreisen des Landes zu steigern.Herr Jagbir Singh, CTO von Vodafone Idea Limited, sagte: "Da VIL seine 4G- und 5G-Rollouts in ganz Indien beschleunigt, ist es von entscheidender Bedeutung, unser Backhaul-Netzwerk so zu modernisieren, dass es skalierbar, robust und zukunftsfähig ist, um das erwartete Wachstum des Datenverkehrs und den steigenden Bandbreitenbedarf effizient zu bewältigen. Wir freuen uns, Tejas Networks als unseren Kabelnetzpartner auf dem Weg zu VIL 2.0 begrüßen zu dürfen. Ihre hochmodernen PTN- und OTN-Produkte werden eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung eines überragenden Serviceangebots für unsere Kunden spielen."Anand Athreya, CEO und Managing Director von Tejas Networks, sagte: "Wir sind stolz darauf, als Partner von Vodafone Idea ausgewählt worden zu sein, da sie sich auf eine aufregende Reise begeben, um ein landesweites 4G- und 5G-Netz in Indien auszubauen und zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass dies unsere Fähigkeit widerspiegelt, hochflexible und gut differenzierte Produkte zu entwickeln, die sich konsequent an den sich entwickelnden Anforderungen von führenden Kommunikationsdienstleistern wie VIL orientieren und gleichzeitig die Kosten und den Energieverbrauch pro Bit drastisch senken."Informationen zu Tejas Networks LimitedTejas Networks Ltd. entwickelt und produziert hochleistungsfähige drahtgebundene und drahtlose Netzwerkprodukte für Telekommunikationsdienstleister, Internetdienstleister, Versorgungsunternehmen, Verteidigungs- und Regierungseinrichtungen in über 75 Ländern. Tejas Networks Ltd. ist ein Teil der Tata Group, mit Panatone Finvest Ltd. (eine Tochtergesellschaft von Tata Sons Pvt. Ltd.) als Mehrheitsaktionär.