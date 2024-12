JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand der börsennotierten Carl Zeiss Meditec AG zieht am Mittwoch einen Strich unter das Geschäftsjahr 2023/24. Die Geschäfte des Unternehmens, das auf Medizintechnik für Augenärzte spezialisiert ist, liefen nicht so wie erwartet. Grund sei eine nur langsame Erholung der Absatzmärkte. Bereits im Juni hatte Zeiss Meditec die Ziele für das bis Ende September gelaufene Geschäftsjahr gesenkt.

Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand mit rund zwei Milliarden Euro Umsatz. Der Konzern will nun die Kosten weiter senken, vor allem in Vertrieb und Marketing. Das Jenaer Unternehmen, das an der Börse im MDax notiert ist, beschäftigt mehr als 5000 Mitarbeiter. Zeiss Meditec ist auf Laser, OP-Mikroskope, Geräte sowie künstliche Linsen zur Behandlung von Augenerkrankungen spezialisiert./rot/DP/jha