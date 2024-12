Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

Regierungsrat bestimmt Bankrat der Basler Kantonalbank für die nächste Amtsperiode



11.12.2024 / 07:00 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Der Regierungsrat hat den Bankrat der Basler Kantonalbank neu gewählt. Für die Amtsperiode vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2029 wurden das Präsidium und die bisherigen Mitglieder bestätigt. Anstelle der zurückgetretenen Karoline Sutter und Urs Berger ziehen neu Sonja Stirnimann und Felix Uhlmann ins Gremium ein. Gemäss dem Gesetz über die Basler Kantonalbank (BKB) vom 9. Dezember 2015 wählt der Regierungsrat den Bankrat der BKB. Die Zusammensetzung des Gremiums muss ausgewogen sein und die erforderlichen Qualifikationen erfüllen. Eine Mehrheit der Mitglieder muss zudem im Kanton Basel-Stadt wohnhaft sein und Frauen wie Männer sollen mindestens zu je einem Drittel vertreten sein.



Präsidium und bisherige Mitglieder wiedergewählt Der Regierungsrat hat Adrian Bult als Präsident und Dr. Christine Hehli Hidber als Vizepräsidentin des Bankrates der BKB wiedergewählt. Ebenso hat er die folgenden bisherigen Mitglieder bestätigt: Mathis Büttiker

Dr. Jacqueline Henn

Priscilla M. Leimgruber

Domenico Scala

Dr. Kristyna Ters Karoline Sutter und Urs Berger haben sich nach über zehnjähriger Amtszeit nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt ( Medienmitteilung vom 17. Juni 2024 ). Der Regierungsrat dankt den austretenden Bankräten für ihren langjährigen und engagierten Einsatz zugunsten der BKB. Zwei neue Mitglieder des Bankrats Die beiden Vakanzen im Bankrat wurden öffentlich ausgeschrieben. Der Regierungsrat hat Sonja Stirnimann und Dr. Felix Uhlmann neu ins oberste Leitungsgremium der BKB gewählt. Sonja Stirnimann (Jahrgang 1975) ist Ökonomin, diplomierte Wirtschaftsprüferin und Certified Fraud Examiner (CFE). Ihre beruflichen Erfahrungen umfassen unter anderen den Schweizerischen Bankverein, die UBS, die Holcim (Schweiz) sowie die Prüfungs- und Beratungsbranche (BDO, Deloitte, EY), in denen sie national und international verantwortlich war in den Bereichen Finanzen, Audit, Risk und Compliance. Seit 2015 ist sie CEO der Firma Structuul, die in den Bereichen Corporate Integrity, Governance, Risk & Compliance global tätig ist.

Dr. Felix Uhlmann (Jahrgang 1969) ist Rechtsanwalt und hat an der Juristischen Fakultät der Universität Basel habilitiert. Seit 2006 hat er eine Professur an der Universität Zürich inne (Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre). Zudem ist Felix Uhlmann in den Bereichen Juristische Beratung, Gutachtertätigkeit und Prozessführung im Staats- und Verwaltungsrecht sowie im Wirtschaftsrecht tätig und als Konsulent bei dem Advokaturbüro und Notariat Wenger Plattner (Basel). Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Wahlvorschläge des Regierungsrates zur Kenntnis genommen. Die neue Amtsperiode startet per 1. April 2025. Medienmitteilung (PDF)

