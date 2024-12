Klopf klopf - der Zoll ist da! Hausdurchsuchungen bei Adidas bilden den bisherigen Gipfel der Streitigkeiten zwischen dem Sportartikelhersteller und dem deutschen Finanzamt. Apple bemüht sich, dass eigene Produktportfolio aufzufrischen und arbeitet an einer Satellitenverbindung für die kommende Apple Watch Ultra 3. Auch eine Blutdruckmessung soll in Zukunft möglich sein, was die Wall Street zu neuen Käufen antreibt. SpaceX erreicht einen neuen Bewertungsrekord von 350 Mrd. US-Dollar. Der privat abgehaltene Tender zeigt einen massiven Bewertungssprung in den ...

