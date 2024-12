DJ Tui verzeichnet weiterhin starke Buchungslage für Wintersaisson

DOW JONES--Der Reisekonzern Tui hat aktuell 62 Prozent seines Programms für die aktuelle Wintersaison 2024/25 verkauft. Die Buchungen liegen um 4 Prozent über dem Vorjahr und damit in etwa auf dem Vorjahresniveau, wie der Konzern mitteilte. Die Durchschnittspreise liegen um 5 Prozent höher, was unter anderem auf den gestiegenen Anteil von Pauschalreisen und dynamisch gebündelten Produkten im Verkaufsmix zurückzuführen sei.

Für die Sommersaison 2025 sind 17 Prozent des Programms gebucht, was ebenfalls dem Buchungsstand des Vorjahres entspreche. Die Buchungen liegen um 7 Prozent höher, die Durchschnittspreise um 3 Prozent. Tui erweitert im Sommer sein Angebot bei den eigenen Hotelmarken und nimmt auch zahlreiche ausgewählte preiswerte Hotels neu ins Programm. Kunden haben dadurch rund 400.000 zusätzliche Urlaubsmöglichkeiten in beliebten Reisezielen wie in der Türkei, in Griechenland und auf den Kanaren, ebenso wie in Ägypten und Dubai, wie Tui bereits vergangene Woche bei der Vorstellung des Sommerprogramms mitgeteilt hatte.

Der Konzern bezeichnete die Buchungslage für den aktuellen Winter als "stark" und für den kommenden Sommer als "vielversprechend".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2024 01:53 ET (06:53 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.