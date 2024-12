GBP/USD stieg am Dienstag um fast ein Fünftel Prozent - Die GBP/USD-Bullen testen das obere Ende der jüngsten Konsolidierung - Händler des Greenback werden sich vor der Veröffentlichung des US CPI am Mittwoch in Sicherheit bringen - Die GBP/USD-Paarung legte am Dienstag um fast 0,2% zu und näherte sich erneut dem Wert von 1,2800, was das zinsbullische ...

