HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem nach Zahlen zum dritten Quartal von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer vorteilhaften Produktpalette habe das operative Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung um neun Prozent übertroffen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Gesamtjahr sei ein erneutes Übertreffen der Zielvorgabe für das Ebitda durch den Spezialchemiekonzern möglich./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2YNT30