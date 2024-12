DJ Heidelberg Materials und Holcim kaufen in Australien zu

DOW JONES--Heidelberg Materials und Holcim expandieren ihr gemeinsames Zementgeschäft in Australien. Ihr Joint Venture Cement Australia erwirbt das Zementgeschäft der Buckeridge Group of Companies (BGC), wie beide Seiten jeweils mitteilten. Das Geschäftsportfolio von BGC Cementitious konzentriert sich auf den westaustralischen Markt und umfasst Zement-, Beton-, Steinbruch-, Asphalt- und Transportbetriebe. Auch ein hochmodernes Zementmahlwerk mit bedeutenden Kapazitäten gehört dazu. "Die Akquisition ist für uns ein wichtiger strategischer Schritt, um unsere Präsenz in diesem attraktiven Kernmarkt weiter auszubauen", sagte Heidelberg-Materials-CEO Dominik von Achten.

Angaben zum Kaufpreis machten beide Joint-Venture-Partner nicht. In der Zeitung The West Australian ist von mehr als 600 Millionen Australischen Dollar die Rede.

