Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec vermeldet bedeutende Fortschritte in seinem Translationsprogramm LAB eN², das in Zusammenarbeit mit Novo Nordisk betrieben wird. Drei vielversprechende Forschungsprojekte im Bereich kardiometabolischer Erkrankungen wurden erfolgreich ausgewählt, die von renommierten Institutionen wie der Boston University, der Harvard University und dem Joslin Diabetes Center stammen. Diese Entwicklung unterstreicht Evotecs strategische Ausrichtung in der innovativen Therapeutika-Entwicklung und festigt die Position des Unternehmens im Bereich der Wirkstoffforschung.

Expansion und Börsenentwicklung

Das Programm LAB eN² wird zudem um fünf weitere akademische Einrichtungen erweitert, darunter das Boston Children's Hospital und die Johns Hopkins University. An der Börse zeigt sich die Evotec-Aktie mit positiver Tendenz und verzeichnet einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 8,94 Euro. Bemerkenswert ist auch der bevorstehende Aufstieg vom SDAX in den MDAX zum 23. Dezember, was die wachsende Bedeutung des Unternehmens am Markt widerspiegelt.

