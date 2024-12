© Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Zalando überrascht mit Plänen zur Übernahme von About You und sorgt damit für neue Dynamik im hart umkämpften Online-Modehandel.Der Berliner Online-Modehändler Zalando plant eine überraschende Übernahme. Der DAX-Konzern will seinen Konkurrenten About You für 6,50 Euro je Aktie übernehmen. Das Angebot liegt satte 67 Prozent über dem Schlusskurs von Dienstag (3,90 Euro). Bereits jetzt hat sich Zalando 73 Prozent der Anteile des Hamburger Modehändlers durch verbindliche Vereinbarungen gesichert. Zu den Verkäufern zählt die Familie Otto, die über die Michael Otto Stiftung bisher 64,7 Prozent der Anteile hielt. Auch die About-You-Vorstandsmitglieder stimmten dem Deal zu. Konsolidierung im …