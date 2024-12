Kali Metals entdeckt Goldhotspots: Bodenanalysen im Marble Bar Projekt

Anzeige / Werbung

Kali Metals hat bedeutende Fortschritte bei der Exploration im Marble Bar Projekt gemeldet. Dieses vollständig unternehmenseigene Gebiet weist eine außergewöhnliche Gold-in-Boden-Anomalie von über 5 Kilometern Länge auf, ergänzt durch Oberflächenproben mit beeindruckenden Goldkonzentrationen von bis zu 4 Gramm pro Tonne (g/t). Das Unternehmen sieht in diesen Entdeckungen eine potenzielle Umwälzung des Ressourcenpotenzials in der Region, insbesondere für Gold- und Lithiumvorkommen.

Im Sherman-Gebiet, einem der Kernbereiche des Marble Bar Projekts, konnte Kali Metals mehrere hochgradige Goldadern identifizieren. Diese weisen Längen von bis zu 120 Metern und Breiten von bis zu 7 Metern auf. Die höchsten gemessenen Goldkonzentrationen lagen bei 4 g/t, was die Attraktivität dieses Standorts für zukünftige Bohrprogramme deutlich erhöht. Im nahegelegenen Tiger-Gebiet, das nur 2 Kilometer westlich von Sherman liegt, wurde eine weitere Goldader entdeckt. Diese erstreckt sich über eine Fläche von 400 x 400 Metern und weist Spitzenwerte von bis zu 3 g/t auf.



Die Analyse dieser Funde basiert sowohl auf aktuellen Proben als auch auf einer Neubewertung historischer Bodendaten. Kali Metals hat über 600 historische Proben, die bisher nicht auf Gold analysiert wurden, in das aktuelle Explorationsprogramm aufgenommen. Die Ergebnisse dieser umfangreichen Untersuchungen werden bis Ende Dezember 2024 oder Anfang Januar 2025 erwartet und könnten zusätzliche wertvolle Erkenntnisse liefern.

Gold-in-Boden-Ergebnisse und Probenstandorte im Marble Bar Projekt

Marble Bar: Ein geologisches Zentrum mit Potenzial

Das Marble Bar Projekt liegt etwa 30 Kilometer östlich der gleichnamigen Stadt und erstreckt sich über 42 Quadratkilometer in der Pilbara-Region. Geologisch ist das Gebiet geprägt von zwei Schlüsselstrukturen: dem Mount Edgar Granit-Komplex und dem Warrawoona-Grünsteingürtel. Diese Formationen gelten als reichhaltige Lagerstätten für Gold und Lithium und sind daher von großer strategischer Bedeutung für Kali Metals.



Die jüngsten Goldentdeckungen ergänzen die bereits bestehenden Lithium-Explorationsbemühungen in der Region. Insbesondere die Pilbara-Region, oft als "Land der Lithium-Giganten" bezeichnet, ist für ihre bedeutenden Lithiumvorkommen bekannt. Mit der vollständigen Übernahme des Projekts hat Kali Metals die Möglichkeit, flexibel sowohl Gold- als auch Lithiumressourcen zu entwickeln und dabei auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren.

Nachhaltigkeit und Fortschritte im Explorationsprozess

Um die Explorationsaktivitäten nachhaltig und verantwortungsvoll zu gestalten, hat Kali Metals wichtige Kulturerhebungen erfolgreich abgeschlossen. Diese Untersuchungen ebnen den Weg für eine respektvolle und langfristige Entwicklung der Ressourcen in der Region, wobei die kulturellen und ökologischen Gegebenheiten berücksichtigt werden.



Paul Adams, CEO von Kali Metals, erklärte in einer Stellungnahme, dass die jüngsten Entdeckungen die historische Relevanz der Gold-in-Boden-Anomalien im Marble Bar Projekt bestätigen würden. Diese wurden erstmals im Jahr 2021 im Rahmen früherer Untersuchungen identifiziert. Adams betonte, dass die aktuellen Ergebnisse ein solides Fundament für zukünftige Bohrprogramme darstellten und das wirtschaftliche Potenzial des Projekts erheblich steigern könnten.

Verbindung von Gold- und Lithiumexploration

Neben den Fortschritten im Marble Bar Projekt hat Kali Metals seine Bemühungen in der Exploration von Lithiumressourcen in der Pilbara-Region sowie im Higginsville Lithium District fortgesetzt. In früheren Berichten hob das Unternehmen die Entdeckung mehrerer Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatite (LCT) hervor, die als bedeutend für die zukünftige Lithiumproduktion angesehen werden könnten. Die steigende Nachfrage nach Batteriematerialien unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Entdeckungen. Kali Metals sieht die Entwicklung dieser Ressourcen als entscheidend, um sich in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt zu positionieren.

Finanzielle Stabilität als Grundlage für Expansion

Kali Metals verfügt über eine solide finanzielle Basis, die das Unternehmen in die Lage versetzt, seine Explorationsaktivitäten systematisch zu erweitern. Mit einem Kassenbestand von 9,6 Millionen AUD per Ende Juni 2024 hat das Unternehmen die Flexibilität, auf Marktentwicklungen zu reagieren und gleichzeitig seine strategischen Ziele konsequent zu verfolgen. Paul Adams äußerte sich auch zu den Marktperspektiven: Er gehe davon aus, dass sich die Rohstoffpreise in den kommenden 12 bis 18 Monaten stabilisieren könnten, was die Attraktivität des Sektors und die Erfolgsaussichten des Unternehmens weiter stärken würde.

Enthaltene Werte: XD0002747026,US5368041076,AU000000KZR3,AU0000305468