STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes -Benz baut seinen Vorstand in großem Stil um. Auf vier Positionen kommt es zu Wechseln, wie der Stuttgarter Dax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Mercedes verabschiede drei Vorstandsmitglieder mit dem Auslaufen ihrer Verträge in den Ruhestand, hieß es. Der Vorstand wird dadurch jünger und männlicher. Den wichtigen Posten für den chinesischen Markt übernimmt Oliver Thöne, aktuell Leiter für Produktstrategie und Steuerung. Er folgt auf Hubertus Troska, der als Vorstand und Generalbevollmächtigter für China noch bis Ende Juli an Bord bleibt.

Im so wichtigen chinesischen Markt schwächelte Mercedes zuletzt. Die schleppenden Geschäfte hatten dem Autobauer im dritten Quartal einen Gewinneinbruch beschert. Im November hatte das Unternehmen daraufhin angekündigt, in den kommenden Jahren die Kosten um mehrere Milliarden Euro jährlich senken zu wollen.

Personalvorständin und Arbeitsdirektorin Sabine Kohleisen legt ihr Mandat Ende April 2025 vorzeitig nieder. Ihr Vertrag wäre im November 2025 ausgelaufen. Ihren Posten übernimmt die bisherige Vertriebsvorständin Britta Seeger. Den Posten als Vertriebsvorstand bekleidet ab März des kommenden Jahres der bisherige Leiter der Van-Sparte, Mathias Geisen.

Neuer Rechtsvorstand kommt von Continental zurück



Renata Jungo Brüngger, in deren Vorstandsbereich unter anderem der Rechtsbereich fällt, werde das Unternehmen Ende Oktober 2025 verlassen, bereits kurz vor dem Auslaufen ihres Vertrages, hieß es. Ihr Nachfolger wird Mercedes zufolge Olaf Schick, derzeit noch Finanz- und Rechtsvorstand beim Zulieferer Continental ./rwi/men