Kontron, ein globaler Innovator im Bereich IoT- und Embedded Computer Technologie (ECT), sichert sich einen strategischen Großauftrag im US-Verteidigungssektor. Mit einem Projektvolumen von 20 Millionen US-Dollar setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der autonomen Steuerung und positioniert sich als unverzichtbarer Partner für zukunftsweisende Technologien in der Luft- und Landverteidigung. Meilenstein im High-Performance-Computing Der neue Auftrag markiert einen wichtigen Schritt in der Expansion von Kontron in den Bereich der autonomen Steuerungssysteme. Die gelieferten Hardwarelösungen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...