Die Zalando SE hat heute den Mode-Markt aufgerüttelt: Der Berliner E-Commerce-Gigant plant die Übernahme des Hamburger Konkurrenten ABOUT YOU Holding SE. Mit einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot in Höhe von 6,50 Euro pro Aktie startet Zalando einen der bedeutendsten Deals der letzten Jahre in der Modebranche. Zusammenschluss der Branchenführer: Ein historischer Deal Zalando und ABOUT YOU haben eine umfassende Zusammenschlussvereinbarung ("Business Combination Agreement") unterzeichnet. Diese legt nicht nur die Bedingungen der Übernahme fest, sondern auch die gemeinsamen strategischen ...

