Wie im November 2023 angekündigt, hat Amazon mit dem Verkauf von Autos begonnen. Zunächst ist das Angebot auf einen Hersteller und 48 Städte in den USA begrenzt. Der E-Commerce-Konzern will das Ganze aber ausbauen. Geliefert wird übrigens nicht. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Amazon seinen Einstieg in den Autohandel angekündigt hat. Jetzt ist der Amazon Autos genannte Geschäftsbereich an den Start gegangen. Autokauf direkt über Amazon abwickeln ...

