FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.12.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 565 (580) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMURFIT WESTROCK TARGET TO 5325 (4690) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HELICAL PRICE TARGET TO 270 (278) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TREATT PRICE TARGET TO 600 (580) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 580 (530) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 420 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - DB RAISES INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 368 (268) P. - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IAG TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 400 (215) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 8300 (7100) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 950 (850) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASHTEAD GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 6600 (7350) PENCE - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 173 (176) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HALEON PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RECKITT TO 'BUY' - PRICE TARGET 5500 PENCE - HSBC RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4600 (4400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 808 (834) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 560 (550) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 115 (114) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1400 (1170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 4710 (4550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1040 (860) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6750 (7450) PENCE - 'OUTPERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob