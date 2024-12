Die Aktie von Infineon ist im vergangenen Monat um 15 % gestiegen und nähert sich dem fairen Wert von EUR 37,00 laut mwb research, obwohl weiterhin Gegenwind aus dem Markt besteht. Schwache Fahrzeugproduktion, Lagerkorrekturen und verhaltene Verbrauchernachfrage in den Segmenten Automotive, Industrie und IoT dürften die Leistung 2025 belasten. Dennoch wird Infineon durch Wachstumsfaktoren wie die beschleunigte Einführung von BEV und ADAS, Dekarbonisierungstrends und die steigende Nachfrage nach KI-basierten Energiemanagementlösungen gestärkt. Mit führender Expertise in Automotive- und Leistungshalbleitern, einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Märkten und einzigartigem Zugang zu Si-, SiC- und GaN-Technologien ist Infineon besser als die Konkurrenz gerüstet, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre KAUF-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 37,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG