ProSiebenSat.1 - Zuschauer und Anleger schalten weg

"We love to entertain you" lautet der Slogan des Fernsehsenders ProSieben. Gut unterhalten fühlen sich die Anleger des Medienkonzern ProSiebenSat.1 Media schon lange nicht mehr. Seit 2016 sank die Aktie von rund EUR 50 auf aktuell knapp EUR 5,50. Schwache Werbeeinnahmen sorgten im abgelaufenen Quartal erneut für einen Umsatzrückgang. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr musste gar revidiert werden. Aufwärtsimpulse erhielt die Aktie zuletzt nur von Übernahmespekulationen.

Der Medienkonzern hat drei Standbeine: Der Bereich Enterntainment mit Fernsehsendern wie Pro7, Sat1 und Kabel1, dem Digitalbereich Joyn und Produktionsstudios wie Red Arrow und SevenOne generierte im dritten Quartal 2024 rund zwei Drittel des Konzernumsatzes. Commerce & Ventures mit wetter.com, Jochen Schweizer, Verivox, Flaconi etc stand für knapp 25 Prozent des Umsatzes und Dating & Video mit Plattformen wie Elitepartner, Parship und Meetme steuerte den Rest bei. Eine Reihe von Vorstandschefs wurde in den zurückliegenden Jahren engagiert, um den Medienkonzern wieder auf Kurs zu bringen. Seit zwei Jahren führt der ehemalige Chef von RTL Group Bert Habets Regie bei den Münchenern. Seine Ernennung schob die Aktie zeitweise auf über EUR 9. Inzwischen hat die Realität die Investoren längst wieder eingeholt. Die schwache Konjunkturentwicklung in Europa sorgt für knappe Werbebudgets. Dies bekommen Medienkonzerne wie ProSiebenSat.1 deutlich zu spüren. Zudem schalten Zuschauer häufig auf andere Kanäle. Die Shows der beiden Star-Moderatoren Joko & Klaas kommen beim Publikum zwar an. Die Einschaltquoten von Shows wie Masked Singer, Voice of Germany, Destination X lagen zuletzt jedoch deutlich unter den Erwartungen. Die "Superduper Show" wurde im Herbst bereits nach der ersten Folge wieder abgesetzt.

Der Umbau läuft

Mit dem tschechischen Finanzinvestor PPF und der italienischen Mediengruppe Media for Europe (MfE) verfügt ProSiebenSat.1 über zwei Großaktionäre, die mit dem Aktienkursverlauf nicht zufrieden sein dürften und Druck auf das Management machen. Einer von MfE geforderten Aufspaltung erteilte Habets im Frühjahr erneut eine Absage. Er will sich vor allem auf das Kerngeschäft, dem Bereich Entertainment und hier vor allem auf den Digitalbereich fokusieren. "Wir haben bei ProSiebenSat.1 alles, was es braucht, um täglich Millionen von Menschen zu erreichen. Das wollen wir jetzt noch besser in Wachstum übersetzen und vor allem digital noch attraktiver werden," erklärte Habets bei der Präsentation seiner Pläne 2023. Auch der Einsatz von KI und Kooperationen mit Influencern sind geplant, um Nutzern künftig genau die Formate zu präsentieren, die sie interessieren könnten.

Bereiche, die nicht zum Kerngeschäft gehören, sollen hingegen verkauft werden. Aktuell kursieren immer wieder Meldungen über einen möglichen Verkauf des Vergleichsportals Verivox und des online-Parfum-Handels Flaconi. Für "Dating & Video" gab es bereits Pläne für einen Börsengang. Allerdings wurden sie angesichts der Corona-Pandemie auf Eis gelegt. Ob sie mittelfristig wieder aus der Schublade geholt werden, ließ Habets zunächst offen. Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms drückt Habets derweil hart auf die Kostenbremse. Dennoch sind die Aktionäre mehrheitlich skeptisch, dass Habets, eine bessere Show produzieren kann als seine Vorgänger. Der gesenkte Jahresausblick und das jüngste mehrjährige Kurstief belegen dies. Gleichwohl dürfte der Druck der Großaktionäre zunehmen. Spekulationen über eine Aufspaltung oder eine Übernahme könnten zukünftig weiter für Kursausschläge sorgen.

Chart: ProSiebenSat.1 Widerstandsmarken: 5,55/5,75/5,95/6,15/6,25 EUR Unterstützungsmarken: 4,95/5,10/5,20 EUR Die Aktie von ProSiebenSat.1 bildet seit Juni diesen Jahres einen Abwärtstrend. Dabei sank das Papier Ende November/Anfang Dezember zeitweise auf EUR 4,58. In den zurückliegenden Handelstagen hat sich die Aktie deutlich von diesem Tief distanziert und pendelte sich zuletzt bei rund EUR 5,55 ein. Gelingt der Ausbruch über dieses Level eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 5,75. Ist der Abwärtstrend nach oben durchbrochen, könnten weitere Kaufimpulse in Richtung EUR 6,15/6,25 folgen. Das Aufwärtsmomentum hat allerdings leicht nachgelassen. Daher ist mit Rücksetzern bis EUR 5,20 zu rechnen. ProSiebenSat.1 in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 31.10.2023- 11.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de ProSiebenSat.1 in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 12.10.2019 - 11.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus CAp-Zertifikate könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Diese Papiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Wird die Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht verletzt wird am Laufzeitende das Bonuslevel ausbezahlt. Anderenfalls verfällt die Chance auf den Bonus und es drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der ProSiebenSat.1-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Bewertungstag ProSiebenSat.1 HD7ZB5 6,53 4,00 7,50 20.06.2025 ProSiebenSat.1 HD7ZB8 6,34 4,20 7,50 20.06.2025 ProSiebenSat.1 UG13TV 6,17 4,60 8,00 20.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2024; 10:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf ProSiebenSat.1 für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag ProSiebenSat.1 HD09YU 5,33 3,644232 4,099761 3 Open End ProSiebenSat.1 UG0GV3 16,31 4,372959 4,919579 5 Open End ProSiebenSat.1 UG0GV5 18,49 4,78286 5,261154 8 Open End ProSiebenSat.1 HD7R6L 0,93 4,858776 5,283919 9 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.12.2024; 10.35 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf ProSiebenSat.1 für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag ProSiebenSat.1 HC1P83 6,55 8,197576 7,650798 -2 Open End ProSiebenSat.1 HC2869 4,36 7,286667 6,83125 -3 Open End ProSiebenSat.1 HD4HCM 10,21 6,831213 6,284716 -4 Open End ProSiebenSat.1 HD53Z3 10,22 6,557941 6,011665 -5 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.12.2024; 10:35 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der ProSiebenSat.1 finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!