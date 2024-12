HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Teamviewer anlässlich der angekündigten Übernahme von E1 von 18,50 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Deal wäre strategisch sehr sinnvoll für das Software-Unternehmen, allerdings erscheine er teuer, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 1E bietet Software zur automatischen Erkennung und Behebung von IT-Problemen der Anwender./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2YN900