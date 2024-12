Die Ausschreibung für Windenergie an Land war zum 1. November 2024 um rund 50 Prozent überzeichnet. Der mittlere Zuschlagswert lag bei 7,15 Cent je Kilowattstunde. Die Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land zum 1. November 2024 traf auf starke Nachfrage. Darüber informiert die Bundesnetzagentur (BNetzA). So reichten Bewerber bei einer ausgeschriebenen Menge von 4.094 Megawatt (MW) 528 Gebote mit einer Gebotsmenge von 6.083 MW ein. Die Windausschreibung an Land war damit fast 1,5-fach überzeichnet. ...

