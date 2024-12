Viele Wallboxen nutzen überschüssigen Solarstrom und steuern auf Basis dynamischer Tarife. Immer mehr Hersteller stehen in den Startlöchern, um bidirektionales Laden umzusetzen. Energiemanagement gewinnt an Bedeutung, um auch Altgeräte in ein bestehendes Smart-Home-System zu integrieren. Unsere Marktübersicht hilft, die passende Lösung im vielfältigen Angebot zu finden. Die installierte Ladeleistung in Deutschland ist seit unserer letzten Marktübersicht im November 2023 um 26 Prozent gestiegen. Anfang September 2024 waren bereits 145. 857 Ladepunkte mit einer installierten Leistung von 5,2 Gigawatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...