Die Evotec SE verzeichnete am Handelstag einen erfreulichen Kursanstieg von 1,8 Prozent auf 8,97 Euro. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 9,02 Euro, was das wachsende Interesse der Anleger widerspiegelt. Dieser positive Trend steht im bemerkenswerten Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Tief von 5,06 Euro, das erst im August 2024 erreicht wurde. Besonders auffällig ist die erhebliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 21,69 Euro vom Dezember 2023, was eine potenzielle Kursspanne von über 140 Prozent aufzeigt.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Die jüngsten Quartalszahlen des Biotech-Unternehmens zeigen jedoch eine herausfordernde Geschäftslage. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Evotec einen Umsatzrückgang von 5,8 Prozent auf 184,89 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Verlust je Aktie blieb konstant bei 0,22 Euro. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von 0,776 Euro je Aktie, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 9,68 Euro liegt.

