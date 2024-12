Cyclic Materials wird Kupfer aus seinen Spoke-Betrieben an Glencores Kupferrecyclingbetrieb in Quebec, Kanada, liefern

Cyclic Materials, ein fortschrittliches Metallrecyclingunternehmen, das eine zirkuläre Lieferkette für Seltenerdelemente (SEE) und andere kritische Metalle aufbaut, gab heute die Unterzeichnung eines mehrjährigen Abnahmevertrags mit Glencore, einem globalen Rohstoffunternehmen, über die Lieferung von Kupfer bekannt, das in den Spoke-Betrieben von Glencore produziert wird. Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, nachhaltige Praktiken in der Seltenerdindustrie zu fördern und die Kreislauffähigkeit von Kupfer voranzutreiben, während gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach sicheren recycelten Materialien, die für die Energiewende von zentraler Bedeutung sind, gedeckt wird.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Cyclic Materials hochwertiges Kupfer bereitstellen, das aus recyceltem Elektronikschrott gewonnen und verarbeitet wird. Glencore wird dieses Kupfer in der Horne Smelter und Canadian Copper Refinery (CCR) weiterverarbeiten und zu Kupferkathoden veredeln, die in neuen Endprodukten wiederverwendet werden können. Kupfer ist nur eines von acht kritischen Materialien, die aufgrund ihrer natürlichen Leitfähigkeit in vielen Technologien im Zusammenhang mit der Elektrifizierung und der Energiewende verwendet werden, wie vom Energieministerium der Vereinigten Staaten definiert. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem Engagement beider Unternehmen, die Umweltbelastung und den Abfall durch die Förderung einer verantwortungsvollen Nutzung aller verfügbaren Ressourcen zu reduzieren.

"Wir teilen die Vision von Cyclic Materials, eine zirkuläre Lieferkette für die für die Energiewende erforderlichen Materialien zu schaffen", sagte Kunal Sinha, Global Head of Recycling bei Glencore. "Die Aufnahme von Cyclic Materials als Partner erweitert den Umfang unserer Recyclingaktivitäten in diesem Bereich, da wir nun neben anderen Metallen, die wir bereits recyceln, wie z. B. Batteriematerialien, auch Kupfermaterialien aus Elektromotoren erhalten werden. Wir sehen, dass Cyclic Materials mit ihrem Fokus auf die Rückgewinnung seltener Erden eine kritische Marktlücke schließt, eine dringend benötigte Lösung, um die Nachhaltigkeit bei kritischen Materialien weiter voranzutreiben."

Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer globalen Strategie für das Recycling kritischer Materialien und die Maximierung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette dar und bietet eine nachhaltige lokale Alternative. Das Recycling und die Wiederverwendung wertvoller Materialien wie Kupfer, anstatt die versteckten Quellen des Materials in Elektronikschrott und industriellen Nebenprodukten zu entsorgen, trägt dazu bei, den Fußabdruck der Rohstoffgewinnung auszugleichen.

"Wir freuen uns, mit Glencore beim Recycling von Kupfermaterialien zusammenzuarbeiten. Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Gewinnung wichtiger Partner für den Kauf unserer recycelten Materialien und bei der Schließung des Kreislaufs für alle kritischen Materialien, die wir produzieren werden", sagte Ahmad Ghahreman, Mitbegründer und CEO von Cyclic Materials. "Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Glencore weiter auszubauen und unsere Abnahmevereinbarungen für die Primärmaterialien, die wir zurückgewinnen werden, zu erweitern, bevor wir unsere Geschäftstätigkeit auf ein weltweites kommerzielles Niveau bringen und neue Einrichtungen in den USA und in Europa eröffnen, um unsere Partner vor Ort besser zu unterstützen."

Die 2021 gegründete Firma Cyclic Materials hat eigene Technologien entwickelt, mit denen sich wichtige Rohstoffe aus ausgedienten Elektromotoren, Windkraftanlagen, MRT-Geräten und Elektronikschrott aus Rechenzentren wirtschaftlich und nachhaltig zurückgewinnen lassen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen strategische Partnerschaften mit wichtigen Branchenführern wie Solvay, Vattenfall, Synetiq und VACUUMSCHMELZE geschlossen, um Magnete, die Seltene Erden enthalten, zu recyceln und eine Kreislauf-Lieferkette aufzubauen. Das Unternehmen gab kürzlich seine überzeichnete Serie-B-Eigenkapitalrunde in Höhe von 53 Mio. USD bekannt, um seine globalen Aktivitäten auszubauen.

Über Cyclic Materials

Cyclic Materials wurde 2021 gegründet und ist ein Cleantech-Unternehmen, das eine Kreislauf-Lieferkette für Elemente der Seltenen Erden (SEE) und andere kritische Materialien zur Unterstützung der Energiewende schafft. Durch seine innovative Technologie wandelt das Unternehmen wirtschaftlich, nachhaltig und im Inland Altprodukte in wertvolle Rohstoffe um, die für die Produktion von Elektrofahrzeugen, Windturbinen und Motoren für die Elektronik, die wir in unserem täglichen Leben verwenden, unerlässlich sind. Im Jahr 2023 nahm Cyclic Materials eine kommerzielle Demonstrationsanlage der ersten Stufe seines Prozesses in Betrieb, um Seltenerdmagnete aus Altmaterialien mithilfe des firmeneigenen Verfahrens MagCycle zurückzugewinnen. Im Jahr 2024 eröffnete Cyclic Materials in Kingston, Ontario, eine zweite kommerzielle Demonstrationsanlage für die zweite Stufe seines Prozesses, in der gemischtes Seltenerdoxid mithilfe seiner proprietären hydrometallurgischen Technologie REEPure hergestellt wird. Da der weltweite Markt für Magnete, die Seltene Erden enthalten, bis 2030 voraussichtlich dramatisch ansteigen wird, ist die Erschließung neuer Quellen für diese kritischen Materialien von entscheidender Bedeutung, um die Elektrifizierung der Weltwirtschaft zu unterstützen. Cyclic Materials weitet seine Technologie auf Nordamerika, Europa und Asien aus. Weitere Informationen finden Sie unter cyclicmaterials.earth.

