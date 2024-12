Vancouver (British Columbia) - 11. Dezember 2024 / IRW-Press / T2 Metals Corp. ("T2" oder das "Unternehmen") (TSX-V: TWO) (OTCQB: TWOSF) (WKN: A2DR6E) freut sich, die Gesteinssplitterergebnisse des Feldprobennahmeprogramms im Herbst 2024 beim zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Copper Eagle in Douglas County in Nevada bekannt zu geben. Mehrere große historische Kupferminen und Erschließungsprojekte liegen im Umkreis von 50 km von Copper Eagle, einschließlich der Kupfermine Anaconda in Yerington, des Projekts Mason von Hudbay Minerals und der Mine Pumpkin Hollow von Kinterra Capital (siehe Abbildung 1).

Während des Probennahmeprogramms im Herbst 2024 lokalisierte das Feldteam von T2 Metals zahlreiche Schürfgräben, die von Smith Copper in den 1960er und 1970er Jahren ausgehoben wurden, und entnahm 21 repräsentative Gesteinssplitter- und Schlitzproben, wobei Festgestein freigelegt wurde. Die Proben bestehen in der Regel aus felsischem Intrusivgestein und damit in Zusammenhang stehendem Kontaktskarn. Während eine sichtbare Oxid-Kupfermineralisierung an der Oberfläche von Copper Eagle vorkommt, verdeutlichten die Analyseergebnisse auch, dass erhöhte Kupfergehalte in einem breiten Gebiet von 450 mal 150 m vorhanden sind - selbst dort, wo keine Mineralisierung sichtbar ist. Der Kupfergehalt der im gesamten Projekt entnommenen Proben reichte von 0,11 bis 2,07 %, durchschnittlich 0,78 %. Der Silbergehalt reichte von 0,17 bis 6,05 g/t, durchschnittlich 1,82 g/t. Die bedeutsamsten Analyseergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Abgesehen von den Laboruntersuchungen auf mehrere Elemente wurden die Proben auch mit einem TerraSpec-Multispektralscanner analysiert, um die Höffigkeit des mineralisierten Gebiets zu ermitteln und mit anderen Lagerstätten in Nevada zu vergleichen.

Tabelle 1: Erhöhte Analyseergebnisse der Gesteinssplitterprobennahmen von Copper Eagle. (UTM-Zone 11N, WGS84)

Probennr. Probentyp Easting Northing Kupfer (%) Silber (g/t) Beschreibung 1030169 GESTEINSSPLITTER 278.942 4327440 0,54 0,4 Ausbiss/Schürfgraben 1030171 GESTEINSSPLITTER 278.725 4327545 0,89 1,9 Flotat/Schürfgraben 1030170 GESTEINSSPLITTER 279.002 4327422 1,07 1,2 Ausbiss/Schürfgraben 1030168 GESTEINSSPLITTER 278.999 4327435 1,22 4,1 Flotat/Schürfgraben 1030167 GESTEINSSPLITTER 278.968 4327420 2,07 6,1 Ausbiss/Schürfgraben

Die Analyseergebnisse und das Alterationsprofil stimmen mit einer oxidierten Zone überein, die mit einer porphyrischen Kupfermineralisierung in Zusammenhang steht und dem Ausbissgebiet der nahe gelegenen Lagerstätte Yerington ähnlich ist. Schwefelspuren in den Proben 1030171 und 1030173 bei Copper Eagle, die von einem relativ unverwitterten Teil der Mineralisierung entnommen wurden, weisen auf das Vorkommen von Kupfer in Form von Sulfiden zusätzlich zu den Carbonaten und Oxiden hin, die im zentralen Teil des offenen Gebiets sichtbar sind.

"Anhand historischer Aufzeichnungen und früherer Standortbesichtigungen wissen wir, dass Copper Eagle das Potenzial aufweist, eine Porphyr-Kupferlagerstätte zu beherbergen", sagte Mark Saxon, President und CEO von T2 Metals Corp. "Die Ergebnisse der Proben, die im Rahmen des Feldprogramms im Herbst 2024 entnommen wurden, sind vielversprechend, und wir arbeiten nun an einem Plan für geophysikalische Untersuchungen, um die Ziele bei Copper Eagle zu beschreiben. Anders Hogrelius, Chief Geologist des Unternehmens, nahm kürzlich an der Konferenz der American Exploration and Mining Association in Reno teil, um Unterstützungsmöglichkeiten mit Vertragspartnern und Beratungsunternehmen zu erörtern.

Das nordamerikanische Projektportfolio von T2 Metals in Kombination mit der steigenden Nachfrage nach Kupfer, Silber und Gold macht T2 Metals Corp. zu einem gut positionierten Unternehmen."

Abbildung 1: Standort des Projekts Copper Eagle in Nevada

Abbildung 2: Ausbissprobennahme, Projekt Copper Eagle, Nevada

Das Kupferprojekt Copper Eagle befindet sich in Douglas County (Nevada), etwa 21 km südöstlich von Carson City und 32 km westnordwestlich von Yerington. Das nahegelegene Bergbaugebiet Yerington ist ein produktives Kupferproduktionsgebiet und beherbergt mehrere erstklassige Kupferminen und -lagerstätten, einschließlich Yerington (162 Millionen t mit einem Gehalt von 0,54 % Cu) und Ann Mason (2,2 Milliarden t mit einem Gehalt von 0,29 % Cu). Das Projekt ist durch sechs vom BLM gewährte Abbauschürfrechte gesichert und kann mit Zweiradfahrzeugen über die bestehende Zufahrt von der Nevada State Route 395 aus leicht erreicht werden.

Copper Eagle befindet sich innerhalb des Mineralgürtels Walker Lane, in der Nähe von erstklassigen Porphyr- und Skarn-Kupferprojekten. Die letzte Exploration bei Copper Eagle wurde vor über 50 Jahren aufgezeichnet, als ein Konsortium von Eigentümern (I. Smith, J. Smith und P. Gerken) unterhalb einer oberflächennahen alluvialen Deckschicht bedeutsame Zonen mit einer oxidierten Kupfermineralisierung freilegte. Die Originalaufzeichnungen des Explorationsunternehmens, die T2 Metals vom Nevada Bureau of Mines and Geology erworben hat, zeigen, dass bei Schürfgrabungen bei Copper Eagle eine Sulfid- und Oxid-Kupfermineralisierung in einem mindestens 500 mal 200 m großen Gebiet entdeckt wurde (laut einem Bericht des beratenden Geologen Majid Shokohi für Smith Copper, 1971).

Alle Proben wurden persönlich zur Analyse und zum multispektralen Scanning an das Labor von ALS Global in Reno (Nevada) transportiert. Die Proben wurden mittels Aufschluss aus vier Säuren und anschließender ICP-MS-Analyse (ME-MS61) sowie mittels Aufschluss aus vier Säuren und ICP-Abschluss mit 0,4-g-Analyse (Cu-OG62) bei Proben über dem Grenzwert analysiert. Darüber hinaus wurden alle Proben mittels Königswasserextraktion und ICP-MS-Abschluss mit 50-g-Analyse (Au-ST44) auf Gold analysiert.

Bei den Feldprobennahmen wurden branchenübliche Verfahren für die Probennahme und die Aufbewahrungskette der gesammelten Proben beachtet. Jegliche Verweise auf die Begriffe "Erzminerale", "Mineralisierung" oder "mineralisierte Zonen" dienen jedoch lediglich der Beschreibung und sollen nicht als Grundlage für eine Ressourcen- oder wirtschaftliche Bewertung des Projekts zu diesem Zeitpunkt interpretiert oder herangezogen werden.

Der qualifizierte Sachverständige für die Projekte des Unternehmens, Mark Saxon, Chief Executive Officer des Unternehmens und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie des Australian Institute of Geoscientists, hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über T2 Metals Corp (TSX.V: TWO) (OTCQB: TWOSF) (WKN: A2DR6E)

T2 Metals Corp. ist ein aufstrebendes Kupfer- und Edelmetallunternehmen, das den Shareholder Value durch Explorationen und Entdeckungen steigert. Das Unternehmen peilt weiterhin kaum erkundete Gebiete an, einschließlich der Projekte Sherridon, Lida, Cora und Copper Eagle, wo nach der Mineralisierung entstandene Deckschichten Gebiete mit hoher geologischer Höffigkeit in der Nähe großer Minen bedecken.

Im Namen des Board of Directors

"Mark Saxon"

Mark Saxon

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

t2metals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

mailto:info@t2metals.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "suchen", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens solcher Aussagen und in bestimmten Fällen auf Informationen, die von Dritten bereitgestellt oder verbreitet werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass die von Dritten erhaltenen Informationen zuverlässig sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Dementsprechend können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken gehören Ungewissheiten im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, sollten die oben genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

