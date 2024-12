Zalando will About You übernehmen. Geboten werden 6,50 Euro je Aktie. Für die Analysten von Baader macht dies aus einem strategischen Blickwinkel heraus Sinn. Den Kaufpreis von 1,1 Milliarden Euro kann sich Zalando leisten, man verfügt über rund 2,4 Milliarden Euro in cash. Kurzfristig dürfte die Profitabilität von Zalando darunter jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...