Das Investment- und Entwicklungsunternehmen Qualitas hat sieben Windparks in Deutschland übernommen und will sie repowern. Insgesamt plant das Unternehmen Investitionen in Deutschland von 1,2 Mrd. Euro für Energiewende-Projekte. Die Qualitas Energy hat sieben Windparks in Deutschland vom Schweizer Investmentmanager SUSI Partners übernommen. Die insgesamt 33 Turbinen sind in den Jahren von 2012 bis 2017 sukzessive in Betrieb gegangen. Sie verfügen über eine Gesamtkapazität von 99 Megawatt (MW). Wie ...

