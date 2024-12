MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat die Weichen für die künftige Besetzung des Aufsichtsrats gestellt. So wird der Vorsitzende Jim Hagemann Snabe für eine zweijährige Verlängerung seiner Amtszeit vorgeschlagen, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung.

Als neues Mitglied schlägt das Gremium Mark Schneider für eine vierjährige Amtszeit vor. Schneider, Ex-Chef von Nestle und des Gesundheitskonzerns Fresenius, ist dabei als potenzieller Nachfolger von Aufsichtsratschef Hagemann Snabe vorgesehen. Hingegen verlässt die ehemalige Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp, Martina Merz, das Gremium, um ein anderes Aufsichtsratsmandat zu übernehmen.

"Mit den Vorschlägen stellen wir sicher, dass wir weiterhin über einen starken Aufsichtsrat verfügen und gleichzeitig die zeitliche Staffelung der Amtszeiten verbessern", erklärte Hagemann Snabe. Er plant nach seiner Wiederwahl einen Übergang zu Schneider innerhalb der nächsten zwei Jahre. "Ich habe versprochen, meine eigene Nachfolge effektiv zu regeln, und mit Mark haben wir einen hervorragenden Kandidaten gefunden", ergänzte Hagemann Snabe.

Die Siemens-Hauptversammlung soll am 13. Februar 2025 stattfinden und erneut virtuell abgehalten werden.